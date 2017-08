„Malwarebytes zusätzlich ?“

Hallo,

daß Security Essentials bzW. der Defender ausreichend Schutz bietet.

In den diversen Tests kommt Security Essentials (Erkennungsrate) allerdings immer (soweit ich weiß) sehr schlecht weg.

habe ich Malwarebytes installiert (Kaufversion).

dazu kann ich nur sagen, alles eine Glaubensfrage.

Ich vertraue seit vielen Jahren Microsoft, also den MSE bzw. Defender und mir persönlich.

Persönlich achte ich peinlich darauf, immer up to Date, mit meinen Programmen und Browsern, zu sein. Kaufsoftware von Drittanbietern lehne ich prinzipiell ab, da sie im schlimmsten Fall sogar die Sicherheit herabsetzen.

Wer von diesen Anbietern sollte Windows besser kennen als Microsoft?

Aber wie ich schon schrieb, jeder glaubt etwas anderes und beweisen lässt sich davon kaum etwas.

Wo ich aber überhaupt nichts von halte, ist so ein Versprechen, man könnte nach einem Befall den Rechner schnell wieder von der Schadsoftware befreien.

Wer das wirklich glaubt, glaubt auch an den Weihnachtsmann und den Osterhasen.

Ich glaube an mein Image-Programm für die Systempartition /-platte und meine Datensicherung auf externen Platten.