Ihr What‘s App Konto ist abgelaufen sehr geehrter sofort Handeln auf Ihre Dienste wieder her. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie sofort Ihre Dienstleistungen wiederherzustellen. Melden Sie sich bei - Link entfernt - ihre Zahlungsinformationen zu aktualisieren. Es dauert nur wenige Minuten, Ihre Zahlungsinformationen Wir wünschen Ihnen jede Gelegenheit, die Bezahlung für ihre Dienste zur Verfügung zu stellen und zu hoffen , dass rasch auf Ihrem Teil wird die Situation lösen zu aktualisieren. Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail antworten. Es ist eine automatisch generierte Benachrichtigung gesendet von ein nicht überwachtes Adresse.

* De persoonlijke gegevens die in het kader van dit document zijn verzameld, is verplicht voor de verwerking van uw aanvraag.