Jetzt wird auch die Arbeitsagentur als Vehikel benutzt

Sie wird ein Jobangebot vom Mai angeboten

Willner Vermittlung <info@arbeitsagentur.de>

Sehr geehrte/r xyz



unsere Gesellschaft ist eine moderne und wachstumsstarke Firma, die ein hohes Gehalt und viele Vorteile für die Mitarbeiter anbietet. Das Ziel Ihrer Arbeit ist die Finanzoptimierung und Trading mit Coins. Jeder kann bei uns ohne Einarbeitung sofort anfangen Geld zu verdienen.



Unsere Firma bietet Ihnen einen attraktiven Verdienst bis zu 4500 Euro im Monat an, bei nur wenigen Arbeitsstunden pro Woche. Ihre Arbeitszeit ist variabel und kann Ihren Anforderungen angepasst werden. Der Arbeitnehmer hat keine Ausgaben und muss keine besonderen Fähigkeiten mitbringen.



Ihre Aufgabe ist es die Bitcoins für unsere Kunden zu erwerben, das Geld dafür überweisen wir Ihnen im Voraus und die Provision von 20 Prozent behalten Sie gleich ein.



Wenn Sie sich angesprochen fühlen, wollen wir Sie kennenlernen.

Dafür senden Sie uns eine Email an:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung



Willner Vermittlung



An:



XYZ

Strasse

Ort



Tel. 01010101

Die sollten mal ihre Datenbank updaten.

An der unter An: aufgeführten Anschrift wohne ich schon seit 5 Jahren nicht mehr. Die Telefonnummer ist allerdings aktuell.

