„Habe email erhalten NEXECUR noreply@eske .“

Ich habe auch gestern so ein Ding erhalten, allein aus dem Text habe ich gemerkt was es für ein Teil war. Ich sollte etwas bei Amazon bezahlen, Anruf bei Amazon - alles o.k.

Ich habe die Mail an Amazon geschickt.

In anderen Fällen, in der letzten Zeit bekomme recht häufig solche Mails, Anhänge werden nicht geöffnet, - LÖSCHEN.

Gruß aus dem Wald

Jürgen