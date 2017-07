Flash wird laut Adobe 2020 eingedampft

Adobe hat sich entschlossen, ab 2020 Flash nicht mehr zu unterstützen und ab da auch keine Updates bereit zu stellen. Das Verteilen wird ab da ebenfalls eingestellt.

Das ich das noch erleben darf!



Endlich wird Schluss gemacht mit einer Software, die seit geraumer Zeit nicht mehr nötig ist und selbst oder über das Plugin eigentlich nur noch über das Bekanntwerden neuer Sicherheitslücken ein Thema war.



Die kommenden Alternativen existieren bereits länger, so zum Beispiel durch HTML5.



Richtig ist sicher auch, dass Flash einmal eine Technik war, mit der sich Multimediainhalte leicht einbinden und verbreiten liessen.



Das war zu einer Zeit auch durchaus in Ordnung, als es noch mehr lokal oder per Datenmedium angewandt wurde bzw. Viren noch in erster Linie so mehr oder weniger "nur" den PC ausser Gefecht setzten und eine Neuinstallation das grösste Übel war.

Mit dem Beginn des Internets mit grossen Bandbreiten und dem Anwenden von Flash per Plugin im Browser sowie dem zunehmenden Verlagern von auch wichtigen Daten in selbiges sowie später die Cloud, dem damit verbundenen Aufkommen von Spyware und Trojanern, die sich u.a. über Flash erhöhte rechte besorgten und dann den PC zur Daten- und Virenschleuder machen konnten, oft ohne das es der Nutzer mitbekam, waren der Anfang vom Ende.



Da sich inzwischen bereits viele Browser und Softwareprogrammierer von Flash abgewandt haben, war das Ende von Flash andererseits nur eine Frage der Zeit. Es lohnt nicht mehr, Arbeit in so ein Ding zu stecken. Von daher staune ich eher etwas, warum Adobe überhaupt so lange wartete und noch wartet.

Stattdessen sollte man den Klitschen endlich auf die Finger klopfen, die für ihre Inhalte immer noch zwingend auf Flash bestehen, damit wenigstens die Seuche endlich ausstirbt;-)



OMG - tl,dr