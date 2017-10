Endlich mal wieder eine richtige Räuberpistole...

...wie aus dem Bilderbuch:



https://www.heise.de/tp/features/Russische-Hacker-sollen-NSA-Dateien-gestohlen-haben-3851087.html



https://www.heise.de/newsticker/meldung/Kaspersky-gehackt-Israelische-Agenten-sollen-russischen-NSA-Hack-entdeckt-haben-3856403.html?wt_mc=rss.security.beitrag.atom



Natürlich ist der böse Rrrrrrusse schuld, während ich das eher wie fefe sehe:



https://blog.fefe.de/?ts=a72305a5



Die Annahme, dass die grundehrlichen und in jeder Hinsicht auskunftsfreudigen Geheimdienste die AV von Kaspersky (und vermutlich auch andere) infiltriert haben könnten, wird gar nicht in den Raum gestellt. Ich meine, die haben ja nicht einmal unter Freunden so als Spässken versucht, die abhörsicheren Mobiltelefone von Poltikern zu knacken. Wie kämen die dann dazu, bei Nichtfreunden so etwas zu tun, wenn man da erwischt wird....



Kaspersky war doch auch die AV, welche auch die Zertifkate ausgehebelt hat, um innerhalb der SSL-geschützen Verbindung des Browsers nach "Viren" zu suchen - tststs. Ob das nicht eher so ein Proof-of-the-Concept war oder doch eher der Ansatz, über Eck ebenfalls Kaspersky und darüber die Russen madig zu machen?

Insbesondere bei den Meldungen über die Funde der Tools sollte man sehr genau hinsehen, wer das herausgefunden hat: Haltet den Dieb, er hat mein Messer im Rücken;-)



PS. Andere AV-Schreiber sind da schon schlauer, die legen gleich gar nichts mehr offen aus Misstrauen:



https://blog.fefe.de/?ts=a72045e4



http://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-russia-symantec/exclusive-symantec-ceo-says-source-code-reviews-pose-unacceptable-risk-idUSKBN1CF2SB



Natürlich geht´s auch da gegen die bösen Russen und als Seitenhieb gegen China - was für eine Welt - kopfschüttel...



Edit:



https://tuxproject.de/blog/2017/10/kurz-angemerkt-zum-iwan-des-tages-ertappt/