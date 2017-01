„Da wird aber kräftig abkassiert..“

Jetzt muss ich dem luttyy aber mal unter die Arme greifen!

Was meinst du, warum da in dem von ihm verlinkten Text steht: "Online-Shops sind ein attraktives Ziel für Kriminelle" ? Was meinst du, was die "Kriminellen" mit den abgegriffenen Daten machen? Glaubst du, die greifen die Daten ab und setzen sich zu Hause hin und freuen sich darüber, dass sie nun nachlesen können, was diverse Kunden bei diversen Onlineshops gekauft haben?

Vielleicht kannst du uns ja mal verraten, was du denkst, was die "Kriminellen" ansonsten mit den Daten anfangen könnten und warum sich da überhaupt jemand für interessiert, wenn die Daten abgegriffen werden und warum das überhaupt eine Meldung wert ist, dass Daten abgegriffen werden, wenn die "Kriminellen" nicht irgendeinen finanziellen Vorteil daraus ziehen können - also "abkassieren" können - in welcher Form auch immer und dadurch die Kunden, deren Daten abgegriffen wurden, schädigen können.