„Beliebtes Systemreinigungs-Tool CCleaner mit Malware ausgeliefert“

Wenn man schon so ein Tool benutzt, dann sollte man es zumindest von der Herstellerseite herunterladen.

Besser ist es allerdings, solche "Werkzeuge" gar nicht erst zu benutzen. Windows stellt für die gleichen Aufgaben selber Tools zur Verfügung, die vollkommen ausreichend sind. Aber das kann man ja hier so oft und so lange predigen, wie man will. Bei vielen Leuten nützt das absolut gar nichts!