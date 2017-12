Achtung: Mail von "Deutsche Post DHL-Group"

Aufgepasst! Es sind Mails mit dem oben genannten Absender unterwegs, welche natürlich virenverseucht sind. Im Anhang befindet sich eine ZIP-Datei.



Schaut man sich den Absender mit den Kopfzeilen an, dann sieht das so aus:

Interessant ist es, wenn man sich die angehängte ZIP-Datei mal anschaut. Da kommt dann das zum Vorschein:

Interessant hier wieder die Erweiterung "pdf.exe". Ist also wieder was für Windows-User, welche die Funktion "Dateierweiterungen bei bekannten Formaten ausblenden" noch aktiv haben. Die sehen nur "PDF", die Erweiterung "EXE" wird bei denen ganz einfach ausgeblendet!

Den Text der Nachricht füge ich hier natürlich auch noch ein:

Guten Tag XXXXXXXXX,

erfreulicherweise haben wir einen beachtlichen Anstieg von registrierten DHL-Kunden innerhalb eines Jahresquartals über 46 Prozent verzeichnet.

Unsere Verantwortung gegenüber den rasant wachsenden Kundenstamm wächst, wie die Verantwortung gegenüber Ihnen. Die Maßnahmen zur Sicherheit des Services wurden aus diesem Grunde weiter für Sie verbessert.

Wir führen in regelmäßigen Abständen einen Prozess von angemeldeten DHL-Kunden durch.

Sie haben die Option ausgewählt: Paket deponieren vor der Haustüre.

Sie haben diese Ware nicht bestellt? Sie möchten die erhaltene Ware an den Versender retournieren?

Bei uns kein Problem!



Öffnen Sie den Anhang darin können Sie die Rücksendung dieser Sendung beantragen.



Weiterhin viel Freude mit Paket wünscht Ihnen

Ihr PAKET-Team

Ihr Weg zum individuellen Paketempfang und -versand.





Deutsche Post AG

Charles-de-Gaulle-Str. 20

53113 Bonn



Registergericht Bonn

HRB 5221

USt-IdNr.: DE 174518110



Vertreten durch den Vorstand

Bernd Frei

Schönhauser Allee 49

79837 Ibach Website

Kontakt

Impressum



© 2017 DHL



Gilt mal wieder für Windows-User: Nach jeder Neuinstallation auf jeden Fall darauf achten, dass in den Ansichtsoptionen die Dateiendungen angezeigt werden. Sonst kann es möglicherweise - etwas Unachtsamkeit vorausgesetzt - zu bösen Überraschungen kommen.

Anmerkung: Meine eigenen Texte habe ich bewusst "fett" geschrieben, damit sie sich von dem Rest dieses Postings absetzen. Normalerweise mache ich das nicht so...... :-)