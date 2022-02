Ich lern grad schwimmen

Hallo Nicklesgemeinde,

wie der Titel schon suggeriert, lerne ich gerade schwimmen mit meinen 52 Jahren.

Na ok, schwimmen kann ich schon, gelernt in 8 von 10 Kurstagen, ich überlebe am und im Wasser.

Um alles zu verfeinern bzw. sicherer zu werden, guck ich mir YT-Videos an. Manche sind so gut das ich sie mir runtergeladen habe...

Mir fällt auf, das einige unterschiedliche Endungen haben. mp4, webm, mkv

kann man das so einstellen das es auf eine einzige endung kommt?

mp4 ist urlangsam, mkv ist eindeutig flotter bezüglich datendurchsatz.

