Hallo,



ich habe seit kurzer Zeit das Problem, dass sich in VUZE Download-Fenster nicht mehr öffnen.



Gleichzeitig bekomme ich folgende Fehlermeldung (erscheint rechts unten) in VUZE:

"Failed to access torrent file.... Ensure sufficient temporary file space available (check browser cache usage)."



Weiss jemand, was der Grund dafür ist und wie man das konkret beheben kann ?