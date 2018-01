Jetzt funktioniert das von Dir vorgeschlagene Add-on plötzlich. Weiß der Teufel, was das alles soll.

Gruß, Karl

PS: Ich habe die ganze Zeit versucht, oben rechts in der Leiste das Programm zu starten - jetzt habe ich geshen, dass es eine Möglichkeit gibt, es direkt unter dem Video bzw. unter der Musikdatei zu starten - und was soll ich sagen: Es so klappt es natürlich.

Manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht... Sorry!

Ok, ich markiere den Thead als beantwortet