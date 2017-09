Kodi Addon "Lastship"

Hallo Leute,

am Freitagabend musste ich einem z.Z. führerscheinlosen Freund einen Gefallen tun und fuhr mit ihm und seiner Tochter zum Flughafen um die Mutter abzuholen. Beim Warten packte die Tochte ihr Tabby aus und sah sich ein Video an. Nun war ich doch etwas überrascht weil auf dem Tabby lief "Guardiens of the Galaxy 2" über ein Addon von Kodi, das sich Lastship nennt.

Zurück zu Hause hab ich mir das mal im Netz angeschaut. Im Großen und Ganzen geht es dabei um ein Downloadportal wo man Filme anschauen und auch runterladen kann. Teilweise sind dabei aktuelle Kinofilme zu sehen oder zumindest welche die es erst auf DVD / BR gibt.

Bei Youtube gibts auch massenweise Anleitungen wie das Addon zu installieren ist. Nur, wie legal ist das denn? Mache ich mich strafbar wenn ich da etwas runterlade? Es ist ja keine Tasuchbörse wie das früher mal war. Ich verbreite also keine Videos.

Wie ist Eure Meinung dazu?

Gruß

Ralf