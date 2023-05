Facebook - Beitrag

Da ich Facebook nicht nutze, konnte ich meinem Nachbarn bisher leider nicht weiterhelfen.



Er wollte in seinem Beitrag zuerst ein Fotu einstellen und darunter dann einen etwas ausführlicheren Text.

Es ist jedoch so, dass man anscheinened erst den Text eingibt und dann das gewünschte Foto einbindet.

Da aber nicht wenige Beiträge so erstellt sind, dass ganz oben, sozusagen als Überschrift ein Foto erscheint, und darunter dann die entsprechenden Hinweise oder was man dazu schreiben möchte.

Wir haben jedoch nichts gefunden, das uns die Texteingabe unter einem eingefügten Bild ermöglicht.

Wie muss man da vorgehen?

Google hat mir bisher nicht helfen können.

Dankeschön.