SEO 2022: Top Marketing Tipps

(Foto: Pixabay)

Jedes Jahr tauchen die gleichen Fragen auf: Wird in diesem Jahr bei meinem SEO Marketing etwas grundlegend anders sein? In der Regel kann dies mit „Nein“ beantwortet werden. Die meisten Sachen bleiben sehr ähnlich. Alles, was 2021 zu Erfolg geführt hat, wird auch 2022 beim SEO-Marketing zu Erfolg führen.

Dennoch gibt es wenige Punkt, welchen man eventuell etwas mehr Beachtung schenken sollte, weil sie vielleicht neu in der Branche sind. Deshalb schauen wir uns heute einmal ein paar neue SEO-Aspekte an und welche wichtigen man dennoch nicht außer Acht lassen sollte.

Die Evergreen SEO 2022 Aspekte

Content

SEO 2022 kann auch ohne Content nicht stattfinden. Nach wie vor ist das der zentrale Punkt einer jeden Website. Content hilft dem Nutzer bei der Entscheidung zu einem Produkt oder einer Dienstleistung oder ist rein informativ und hilft bei der Lösung eines Problems.

Durch den Inhalt einer Website kann die Landingpage in das richtige Keyword gelenkt werden durch die sinnvolle Nutzung des primären Keywords. Keinesfalls sollte dieses jedoch unnatürlich viel benutzt werden. Hierbei kann man sich z. B. an den Top 5 Konkurrenten in den Suchergebnissen orientieren und dann grob 5-10 % dazu rechnen.

User Experience

Die User Experience an sich kann nicht exakt gemessen werden. Jedoch bestimmt sie im groben über die Absprungrate, Verweildauer etc. und gehört somit indirekt auch in der SEO 2022 zu den Top Metriken. Die User Experience bezeichnet den gesamten Vorgang vom ersten Besuch auf der Seite bis hin zum Abschluss. Darunter fällt die Ladezeit, das Design, die Bedienung, wie viel Klicks ein Nutzer benötigt, die mobile Optimierung, Bildelemente, Werbung und noch vieles mehr.

Backlinks

Auch, wenn es für viele ein verpöntes Thema ist, sind Backlinks nach wie vor einer der Top Metriken, wenn es um SEO geht. Backlinks sorgen für Empfehlungen und diese werden von Google stark gewichtet. Sie können gezielt Keywords pushen und sorgen bei Core Updates für eine gesamte Stabilität der Website. Hierbei ist es jedoch besonders wichtig auf Qualität zu setzen und nicht wahllos Backlinks auf diversen Seiten einzukaufen. Das endet schnell mit einer Abstrafung.

SEO 2022: Hierauf sollte verstärkt geachtet werden

Video

Videoelemente werden immer bedeutender. Menschen informieren sich gerne visuell und auditiv. YouTube gehört zu Google und wird immer weiter gepushed. Entsprechend wahrscheinlich ist es, dass Videos immer mehr an Bedeutung gewinnen. Aber auch für den Nutzer bringen sie einen wahren Mehrwert. In Form von Unboxings oder Erklärvideos können diese in den Content integriert werden und sorgen zeitgleich für eine deutlich längere Verweildauer.

Rich Snippets

Rich Snippets gewinnen für das SEO 2022 Jahr noch mehr an Bedeutung. Immer öfter werden Suchanfragen bereits auf der ersten Seite beantwortet ohne, dass ein Suchergebnis angeklickt werden muss. Rich Snippets enthalten bereits deutlich mehr Informationen als die üblichen Suchergebnisse. Das können Titel sein, kleine Ausschnitte aus Texten und Links. Das Snippet an sich ist deutlich auffälliger und wird meist vor der Konkurrenz gelistet.

Long Tail Antworten

Wie aus den Rich Snippets zu erkennen, werden Suchergebnisse immer seltener angeklickt, wenn eine Lösung bereits ohne dessen verfügbar ist. Entsprechend sollten Antworten so verfasst werden, dass wichtige Landingpages diese nicht bereits im Snippet beantworten, sondern einen Teaser bieten, der so aufgebaut ist, dass der Nutzer auf das Suchergebnis klickt und mehr wissen möchte. Long Tail SEO konzentriert sich mehr auf komplexe Themen mit etwas geringerem Suchvolumen. Eine hohe Diversifikation in diesem Bereich kann den Traffic drastisch erhöhen.