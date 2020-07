Wer kann mir bei Twitter helfen?

Hallo,

Ich bin bei Twitter jetzt zweimal angemeldet das ist aber totaler Mist. Ich bräuchte die Adresse wo ich direkt an Twitter, "Twittern" kann. Ich habe es nämlich seit jetzt mindestens 3 Monaten versucht mit denen Kontakt auf zu nehmen. Die schicken mir immer noch auf meine alte Handy-Nr.: eine SMS mit der niemand mehr etwas anfangen kann weil sie gar nicht mehr existiert.

Alle Versuche die unternommen habe, hatten absolut keinen Erfolg. Ich komme immer von einem Link zum nächsten und überall, so habe ich das Gefühl, wollen sie die Leute bekloppt machen! Immer noch mehr Links und immer noch mehr Mist. Aber meine Nummer kann ich nirgends ändern. Ich war sogar mal auf einer Seite wo es hieß, das ich dort meine Nummer ändern könnte. Und was war das Ergebnis, die schicken mir jedesmal die SMS mir dem Verifizierung-Code immer an die falsche Handy-No.:

Und das ganze geht mir der massen auf die Eier, das ich jetzt ein zweiten Account aufgemacht habe. Das ist aber auch nicht das wahre vom Ei.

Gibt es bei denen überhaupt Angestellte oder läuft alles über die Software. So kommt es mir jedenfalls vor. Na ja, und die letzte Hoffnung die ich jetzt noch habe, ist das Forum hier. Hätte mir vielleicht auch schon früher einfallen können. Aber dies ist ja auch kein Computer spezielles Problem.

Also wenn mir jemand helfen kann, wäre ich sehr dankbar. Das ganze nervt mich nämlich unheimlich ab! Gruß