Wie bekomme ich Instagram Follower?

(Foto: Pixabay)

Wer seine Inhalte in den sozialen Netzwerken teilt, möchte manchmal, dass möglichst viele Leute die Posts sehen, liken und am besten auch noch teilen. Werbung auf Instagram, Facebook & Co. kann überaus erfolgreich sein, solange die Inhalte der einzelnen Anzeigen und Posts spannend sind.

Aber nicht nur eigene Produkte oder die eigene Firma lassen sich in den sozialen Medien präsentieren, einige Menschen leben auch von der Provision, die sie von Instagram & Co. für ihre Beiträge erhalten. Dabei geht es immer wieder auch um Produktwerbung für Drittunternehmen, welche in die eigenen Beiträge auf Instagram eingebunden wird.

Wozu brauchen Influencer Instagram Follower?

Wer also in den sozialen Netzen Geld verdienen möchte, ist darauf angewiesen, dass möglichst viele Menschen die eigenen Beiträge anschauen. Für jeden Klick zahlen die Unternehmen nämlich Geld, das gilt übrigens auch für Youtube. Werden die Beiträge dann als positiv bewertet, also geliked, erscheinen sie mit der Zeit weiter oben – denn diese Posts sind relevanter als andere Beiträge, die weniger Likes auf Instagram erhalten. Follower auf Instagram können auch als eigenes Netzwerk bezeichnet werden.

Hat sich ein Influencer auf Instagram eine solide Fanbase aufgebaut, werden diese Leute über alle Neuheiten umgehend informiert. Viele Stars und Berühmtheiten nutzen die sozialen Medien, um ihre Fans über ihr Leben auf dem Laufenden zu halten. Instagram Follower erfahren hier also die aktuellsten News direkt aus der Quelle, und müssen nicht auf das nächste Interview ihres Idols in einem Magazin warten.

Wie komme ich an Instagram Follower?

Am besten ist es, für seinen Kanal in der Anfangsphase Werbung zu machen. Dazu können zunächst Freunde und Bekannte angeschrieben werden, etwa mit einer Nachricht wie: „Guck mal, ich habe einen neuen Instagram Account! Folge mir doch auf Instagram und hinterlasse mir einen Daumen hoch, wenn dir meine Beiträge gefallen.“ Auf diese Weise erhält man die ersten Follower auf Instagram. Bittet eure Community auch darum, besonders interessante Beiträge mit ihren Netzwerken zu teilen. So erhöht ihr eure Reichweite und macht euch bei einem noch größeren Publikum bekannt.

Um Instagram Follower mit Gewinnspielen und Aktionen werben

Ein toller Clou ist auch, Gewinnspiele und Mitmach-Aktionen auf dem eigenen Instagram Kanal bereitzuhalten. Sind eure Inhalte spannend und kurzweilig vorbereitet, kann sich ein Post mit einem Gewinnspiel rasend schnell verbreiten. Ihr könnt zum Beispiel nur dann einen Preis verlosen, wenn eine gewisse Anzahl an Likes zustande kommt. Auch Umfragen zu aktuellen Themen, wie etwa aus der Welt der Promis oder zu gegenwärtigen Klimaschutz-Fragen, können eure Follower und deren Follower dazu animieren, eure Beiträge auf Instagram anzuklicken, zu liken und selbst weiter zu verbreiten. Wie wäre es denn einmal mit einer virtuellen Schnitzeljagd, bei der eure Instagram Follower erraten müssen, wo ihr unterwegs seid / was ihr einkaufen wollt / welche Musik in dem Club läuft, aus dem ihr postet?

Instagram Follower einfach kaufen

Alle Wege, selbst für mehr Instagram Follower zu sorgen, kosten vor allem Zeit. Daher nutzen viele Models, Schauspieler und auch Influencer häufig die einfache Methode, Instagram Follower zu kaufen. Daran ist nichts Verwerfliches, Follower kaufen ist außerdem nicht verboten. In vielen Branchen ist es wichtig, ganz vorne auf Instagram & Co. dabei zu sein und seine Fanbase stets mit Informationen zu den neuesten Trends zu versorgen. Daher nutzen immer mehr Instagram Nutzer weiterhin die Möglichkeit, auch Likes und Shares einfach zu kaufen. Nicht nur, dass die eigenen Beiträge dann besser im Internet zu finden sind, auch andere Nutzer stufen Beiträge mit vielen Likes anders ein.

Warum sich viele Follower und viele Likes positiv auf das Share-Verhalten auswirken

Stell dir einmal vor, auf der Straße spricht dich jemand an, und teilt dir mit, dass es heute, da hinten um die Ecke, ein ganz besonderes Event gibt, das du in keinem Fall verpassen darfst. Ansonsten hörst du aber nichts weiter von dieser Veranstaltung. Gehst du gucken, was da los ist?

An einem anderen Tag sprechen aber plötzlich immer wieder Menschen miteinander über dieses Event und äußern sich überaus positiv – also quasi wie ein Like auf Instagram. Du gehst durch die Innenstadt und hörst schon wieder, wie über dieses Event geredet wird, sagen wir einfach einmal, etwa 50 Leute unterhalten sich in deiner Nähe über die Veranstaltung. Wärst du jetzt neugieriger? Würdest du gucken gehen, was dort los ist?