Videos vom Handy haben unterschiedliche Breite.

Am Wochenende habe ich einige Videoaufnahmen mit dem Handy gemacht, die in der Breite ca. 2 cm weniger haben, als die von den bisher aufgenommen, auf dem Windows PC betrachtet.

Leider konnte ich nicht herausfinden, was die Ursache ist.

In der Kamera App ist 9:16 dauerhaft eingestellt. Es wurde kein Zoom verwendet und es ist auch kein schwarzer Balken links und rechts zu sehen.

Bei der Überprüfung mit Media Info gibt es zwischen den alten und neuen Videodateien keine Unterschiede.

Ich befürchte nun, dass bei der Nachbearbeitung einiges vom Video fehlen könnte.

Was kann sonst noch die Ursache sein ?