Trotz Werkseinstellungen komme ich noch mit PIN rein

rocklady / 5 Antworten / Baumansicht Nickles

Guten Abend,

altes Smartphone soll verkauft werden.

Habe Daten auf neues Smartphone

per Smart switch, später altes( Samsung

Galaxy A25 ) auf Wetkseibstellungen gesetzt.

Vorher meine beiden Mailkonten und 

Facebook gelöscht.Trotzdem komme ich

mit meiner Anmelde PIN rein.Ergo ist es

wohl noch nicht platt.Dss hatte ich noch nie!

Ich weiß mir keinen Rat mehr und bitte euch

um Hilfe.

Vielen Dank und liebe Grüße,rocklady

Verantwortlich bin ich nur für das,was ich schreibe, nicht für das, was Ihr daraus macht
Die Anmelde-PIN ist kartengebunden ===> also

SIM-Karte entfernen! 

"Früher war alles besser. Sogar die Zukunft." (Karl Valentin)
Jop,hatte ich natürlich.

Verantwortlich bin ich nur für das,was ich schreibe, nicht für das, was Ihr daraus macht
Hhhmmm ... merkwürdig! Samsung geht da wohl einen eigenartigen Weg.

Ich habe Gemini gefragt und folgende Antwort erhalten.
Zitat:

"Wenn du dein Samsung Galaxy A25 verkaufen möchtest, ist es extrem wichtig, dass du es nicht einfach nur ausschaltest und die SIM-Karte entfernst. Da das A25 mit modernen Sicherheitsfeatures ausgestattet ist, könnte der Käufer das Gerät sonst nicht nutzen (Stichwort: Reaktivierungssperre).

Hier ist die Checkliste, damit der Verkauf reibungslos klappt:

1. Konten entfernen (Ganz wichtig!)

Bevor du das Gerät zurücksetzt, musst du die Verknüpfung mit deinen Konten lösen. Wenn du das nicht tust, bleibt das Handy für den Käufer gesperrt (Google FRP Lock).

  1. Gehe in die Einstellungen.

  2. Wähle Konten und Sicherung > Konten verwalten.

  3. Tippe auf dein Google-Konto und wähle Konto entfernen.

  4. Wiederhole das für dein Samsung-Konto.

2. Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Erst wenn die Konten gelöscht sind, solltest du das Gerät löschen:

  1. Gehe in die Einstellungen.

  2. Wähle Allgemeine Verwaltung.

  3. Tippe auf Zurücksetzen.

  4. Wähle Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

  5. Bestätige den Vorgang (du musst hier eventuell nochmal dein Passwort oder deine Geräte-PIN eingeben).

3. Was ist mit der PIN?

Nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:

  • Ist keine Geräte-PIN mehr aktiv.

  • Ist das Handy im "Auslieferungszustand" (der Willkommens-Bildschirm erscheint).

  • Der Käufer kann es wie ein neues Gerät mit seiner eigenen SIM und PIN einrichten."


Weiter kann ich dir aber nicht helfen. Da müssen sich die Leute melden, die ein Samsung-Smartphone besitzen.

"Früher war alles besser. Sogar die Zukunft." (Karl Valentin)
Jop,hatte ich natürlich getan.

Verantwortlich bin ich nur für das,was ich schreibe, nicht für das, was Ihr daraus macht
Guten Abend,

ist eigentlich ganz einfach. Wenn nach den Werkseinstellungen nicht der Einrichtungsassistent kommt, hast du etwas falsch gemacht. Und du musst genau lesen, ob die Telefon-PIN oder SIM-PIN abgefragt wird, wie schoppes schon schrieb.

Facebook gelöscht oder vorher auch abgemeldet? Ohne Abmelden bleiben Reste bei Facebook über, die man manuell entfernen/löschen sollte (vertrauenswürdige Geräte o.ä.).

Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger
