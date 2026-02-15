Hhhmmm ... merkwürdig! Samsung geht da wohl einen eigenartigen Weg.

Ich habe Gemini gefragt und folgende Antwort erhalten.

Zitat:

"Wenn du dein Samsung Galaxy A25 verkaufen möchtest, ist es extrem wichtig, dass du es nicht einfach nur ausschaltest und die SIM-Karte entfernst. Da das A25 mit modernen Sicherheitsfeatures ausgestattet ist, könnte der Käufer das Gerät sonst nicht nutzen (Stichwort: Reaktivierungssperre).

Hier ist die Checkliste, damit der Verkauf reibungslos klappt:

1. Konten entfernen (Ganz wichtig!)

Bevor du das Gerät zurücksetzt, musst du die Verknüpfung mit deinen Konten lösen. Wenn du das nicht tust, bleibt das Handy für den Käufer gesperrt (Google FRP Lock).

Gehe in die Einstellungen. Wähle Konten und Sicherung > Konten verwalten. Tippe auf dein Google-Konto und wähle Konto entfernen. Wiederhole das für dein Samsung-Konto.

2. Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Erst wenn die Konten gelöscht sind, solltest du das Gerät löschen:

Gehe in die Einstellungen. Wähle Allgemeine Verwaltung. Tippe auf Zurücksetzen. Wähle Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Bestätige den Vorgang (du musst hier eventuell nochmal dein Passwort oder deine Geräte-PIN eingeben).

3. Was ist mit der PIN?

Nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:

Ist keine Geräte-PIN mehr aktiv.

Ist das Handy im "Auslieferungszustand" (der Willkommens-Bildschirm erscheint).

Der Käufer kann es wie ein neues Gerät mit seiner eigenen SIM und PIN einrichten."



Weiter kann ich dir aber nicht helfen. Da müssen sich die Leute melden, die ein Samsung-Smartphone besitzen.