Neues Smartphone wegen Bluetooth im Auto?

Mein altes GSM-Handy mit Bluetooth verbindet sich mit dem neuen Auto Fiat Doblo Maxi nicht. Im alten Auto kein Problem. Mach ich was falsch oder braucht das neue Auto "neue" Smartphones? Eigentlich brauch ich das Handy nur zum telefonieren und die Autofreisprecheinrichtung.

Bin unschlüssig, was für ein Smartphone, wenn es eins sein muss. GSM wird ja wohl bald abgeschaltet?

Vielelicht könnt Ihr mir helfen, denn mein Handy ist schon sehr alt, Doro Primo, hat aber den besten Empfang und glasklare Sprachverständlichkeit. Von vielen Smartphones kann ich das nicht feststellen. Selbst ein iPhone 17 in der Familie macht zisch, peng, ratter, und weg ist das Gespräch. Lässt sich aber mit dem Auto verbinden.

Eure Erfahrung unf Tips hätt ich gern erfahren, man wird ja nicht jünger. Danke für jeden Beitrag.