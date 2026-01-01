Moin Leutz,

bisher war ich ja immer mit Xiaomi sehr zufrieden.

Leider fängt mein neustes (Redme Note 11) an immer lagsamer zu werden (v.A. galerie und Kamera).

Liegt wohl an einer Betriebssystembremse.

Ursprünglich hatte ich ein blackview im Auge , z.B. sowas:

https://www.ebay.de/itm/357899923459?_skw=black+view+smartphoe&var=626337174273&itmmeta=01KDWYN2KV3MG1ZTV8PWK8HEK5&hash=item53547f7003:g:sDYAAeSwHrppFufl&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1df2j9h4VM%2FmJ%2B6NJUam5MsAal4mAuypw94PQ2yuSDTEB9yqsh7hyMYorxkVDCsoZbfgyAt%2B0wXtM0NlZ608R6xm0aV5p8RcD8sbrQGfjxJ%2BOVwIyzJJ6tPRn1pjNN5PMZ3xoEWnN8mcSAASbrNIrUWVh3IOLxqarnhPlzljISMX15h1LVMU9lW1%2BxsW4PhzlzPqLEf6AwxREFf6i5M24nG25cd%2FN1AODv50j8o%2BUg1%2BnG5peWEvLiyjvrK5vscZP%2FCqcSPL5NZqYCaO8IHip9ObTlPbYHNvwsgYyD0SVb03g%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMyKvUnu9m

Wobei es sich nicht um dieses Modell handeln würde. Auch virtuellen Speicher als RAM zu titulieren, ist grenzwertig. Ich hätte da ein etwas opulenteres Gerät ausgesucht.

Aber die Dinger sind halt sehr robust!

Dann bin ich darauf gestoßen:

https://shop.fairphone.com/de

Obwohl vielleicht nicht ganz so robust, überzeugen die Dinger in einer ganz anderen Hinsicht. Reperaturfreundlich, lange Garantie und lange Update verfügbar.

Das relativiert natürlich den deutlich höheren Preis gegenüber Vergleichsgeräten.

Was haltet Ihr von den Fairphones?