Fairphone?

Moin Leutz,

bisher war ich ja immer mit Xiaomi sehr zufrieden.

Leider fängt mein neustes (Redme Note 11) an immer lagsamer zu werden (v.A. galerie und Kamera).

Liegt wohl an einer Betriebssystembremse.

Ursprünglich hatte ich ein blackview im Auge , z.B. sowas:

https://www.ebay.de/itm/357899923459?_skw=black+view+smartphoe&var=626337174273&itmmeta=01KDWYN2KV3MG1ZTV8PWK8HEK5&hash=item53547f7003:g:sDYAAeSwHrppFufl&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1df2j9h4VM%2FmJ%2B6NJUam5MsAal4mAuypw94PQ2yuSDTEB9yqsh7hyMYorxkVDCsoZbfgyAt%2B0wXtM0NlZ608R6xm0aV5p8RcD8sbrQGfjxJ%2BOVwIyzJJ6tPRn1pjNN5PMZ3xoEWnN8mcSAASbrNIrUWVh3IOLxqarnhPlzljISMX15h1LVMU9lW1%2BxsW4PhzlzPqLEf6AwxREFf6i5M24nG25cd%2FN1AODv50j8o%2BUg1%2BnG5peWEvLiyjvrK5vscZP%2FCqcSPL5NZqYCaO8IHip9ObTlPbYHNvwsgYyD0SVb03g%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMyKvUnu9m

Wobei es sich nicht um dieses Modell handeln würde. Auch virtuellen Speicher als RAM zu titulieren, ist grenzwertig. Ich hätte da ein etwas opulenteres Gerät ausgesucht.

Aber die Dinger sind halt sehr robust!

Dann bin ich darauf gestoßen:

https://shop.fairphone.com/de

Obwohl vielleicht nicht ganz so robust, überzeugen die Dinger in einer ganz anderen Hinsicht. Reperaturfreundlich, lange Garantie und lange Update verfügbar.

Das relativiert natürlich den deutlich höheren Preis gegenüber Vergleichsgeräten.

Was haltet Ihr von den Fairphones?

hatterchen1 Systemcrasher „Fairphone?“
Hi,

ich bin seit vielen Jahren Samsung Nutzer (seit Galaxy S3) und bis heute sehr zufrieden, nutze sie 2 Jahre (mit Vertrag) und kann sie danach noch gut an Re-buyer verkaufen.
Wenn man sie länger behalten will, ist die Garantie Update-Dauer auch sehr gut:


"Das Samsung Galaxy S25 (und S25+) erhält laut Samsung eine erweiterte Update-Garantie von insgesamt sieben Jahren für Android-Betriebssystem-Upgrades und Sicherheitsupdates, ähnlich wie beim S24 und S24 Ultra, was es sehr zukunftssicher macht. Sie erhalten also bis etwa 2031 regelmäßige OS-Upgrades (bis Android 22) und Sicherheitspatches." 

Und ganz billig sind die guten fairphone ja nun auch nicht.

Aber da muss jeder schauen, was ihm wichtig ist.

