Datenübertragung, brauchbare Tools?

Hallo,



vielleicht suche ich die "eierlegende Wollmilchsau".



Gibt es ein Tool/App mit der man die Daten zwischen verschiedenen Smartphones migrieren kann? D.h. nicht nur Bilder oder Telefonbuch, das geht auch ohne Tools recht einfach.



Aber auch die individuellen Daten der installierten Apps, z.B. vom Fahrrad-GPS Tracker, von WhatsApp, der Memom/Notizen App.



Es sind auf beiden Geräten die gleichen Apps bereits installiert.

Bisher hatte ich Samsung SmartSwitch genutzt, aber das will auf dem neuen Motorola Gerät nicht.



Wenns nichts gibt, dann eben die Fleißarbeit.