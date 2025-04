Nach 5G-Umstellung wird neue PIN nicht akzeptiert, Ersatz-PIN auch nicht...

Liebe Experten, Hilfe, das nervt echt.

Ich habe ein Galaxy A20e Bj. 19 und 4G. Da Wenig-bis-Kaum-Nutzer Akku noch solala. Mein Provider 1&1 stellte um auf 5G und schickte mir eine neue PIN. Am Umschalttag wartete ich brav bis morgens ca. 8 Uhr (...könnte bis 6:00Uhr dauern, hiess es) und setzte dann die neue SIM ein. Eine Mail war auch schon da, "es wäre jetzt aktiviert". Zusatz: Handy war aufgeladen und ist auch nie gefallen oder so). Eingabe ergab "PIN ist ungültig". Sitz des Chips überprüft, nochmal Eingabe, das Gleiche. Nach Fluchen und Mehrfach-Versuchen nahm ich die PUK, aber das Gleiche. Der alte PIN war natürlich abgeschaltet. Service erbrachte auch keine Hilfe ("Neustart" und so), aber man schickte mir eine neue SIM-Karte. Lt. Text sollte ich diesmal über Webseite selbst aktivieren, was ich tat. Auch hier wieder Sicherheitsfristen abgewartet. Dann Eingabe und wieder "PIN ist ungültig". Nach mehrfach versuchen kam auch ein Text "27-28sec warten", was ich auch bei der ersten PIN erstmalig "bewundern" durfte. Naja, PUK auch wieder nix, und Service habe ich mir gespart.

Lt. Text 1&1 in den FAQ sollten auch 4G-Handies normal weiterfunktionieren, nur halt eben keine 5G-Funktionen - logisch!

Eigentlich stinkts mir, nur aus Frust jetzt ein neues Smartphone zu kaufen. Ich bin sowieso einer, der gar kein Smartphone bräuchte; aber Bank, Amazon etc. Allesamt kommen sie mit ihrem Sicherheits-Mist und zwingen mir praktisch eins auf. Naja, zugegeben, manchmal (selten) ists ja ganz nützlich.

Aber bitte, fällt jemand von Euch noch was ein, warum da der Sch...-PIN nicht gehen will????