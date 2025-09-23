Mobiltelefon, kann eine SIM Karte "altern"?

Hallo zusammen ,

wahrscheinlich eine blöde Frage, aber ich habe seit einiger Zeit ständige Probleme mit der Sprach- und Hörqualität meiner Handys, kein Smartphone.

Ich benutze ein normales Handy, nur zum telefonieren und gelegentlich eine SMS schreiben.

Immer wieder habe ich mit Aussetzern zu tun, ich kann mein gegenüber nicht verstehen und er mich nicht hören oder nur abgehackte Gesprächsfetzen, selbst bei Festnetznummern.

Mittlerweile habe ich das 3. Gerät in kürzester Zeit probiert und immer das gleiche, erst mein ME45, dann ein Samsung, jetzt momentan ein Nokia.

Beide letzteren Geräte sind neuwertig, das Siemens wurde wirklich seit Erscheinen täglich benutzt, ist ja auch eine Leistung.

Die Empfangsanzeige hat vollen Ausschlag bei allen Geräten, ich telefoniere über ALDI Talk und das hat bisher einwandfrei funktioniert.

Ich habe keine Erkärung dafür, nur weil es keine Smartphones sind, müssen sie trotzdem funktionieren.

Jemand eine Idee, sollte ich vorsorglich eine neue SIM-Karte bestellen?

Gruß Hascherl