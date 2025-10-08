Mobile Datenübertragung ?

Hallo, meine Frau und ich haben zwei Samsung Galaxy A35 G mit 256 GB gekauft.

Ich hatte vorher ein Blackberry.

Um meine Apps usw. vom alten Handy zu übertragen, habe ich die App Smart Switch verwendet. Alles lief reibungslos, sogar Amazon hat die Daten 1:1 übertragen.

.......................................................

Meine Frau hatte ein Samsung Galaxy A32 5G mit 128 GB.

Um ihre Apps usw. vom alten Handy zu übertragen, habe ich ebenfalls die App Smart Switch verwendet.

Fast alles lief reibungslos, außer bei Amazon und LinkedIn.

Amazon wurde übertragen, aber ihre Wunschlisten, Kauflisten und Prime sind nicht vorhanden.

Der Amazon-Kundenservice hat einfach zweimal aufgelegt.

Und LinkedIn ist nicht ihr Profil.

Hat jemand eine Idee, was ich noch tun kann?