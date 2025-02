Immer Ärger mit den Fitnesstrackernetzt auch skeptisch.

Hallo Leutz,

muß mal meinem Ärger freien Lauf lassen!

Ich habe jetzt innerhalb kürzester Zeit 4 Fitnesstracker verschlissen.

Leider sind die Händler auf ebay nicht gerade gesprächsbereit, wenn die 90 Tage-Frist für Bewertungen abgelaufen ist.

Ich brauche die Teile v.A. zur Pulsmessung in der Sauna.

Die Temperatur was DEFINITV nie das Problem. Nichtmal Aufguss in der 95°-Sauna!

Auf der Haut steigt die Temeperatur nämlich nie über 42 °C.

Die 1. Uhr (Me Band 6) war noch die robusteste. Sie hat alles problemlos mitgemacht. Nichtmal ein reparierter Displaybruch (bin draufgetreten) hat sie beeindruckt.

Nur: Sie zeigte nie den richtigen Puls an (oft doppelt so hoch oder halb so hoch). Außerdem war das Armband Müll. Es hat ein Clip-Verschluß, der sich schnell löst. Aus diesem Grund habe ich die Uhr auch verloren.

Danach hatte ich eine Uhr, angeblich bis 50°C. Nach 3 Monaten löste sich die Sensorabdeckung (dort ist das Teil der Körpertemperatur sowie schweriß ausgesetzt. Das Aluminiumgehäuse korrodierte schon nach wernigen Wochen. 50 € für den Müll.

Danach ein Teil "Military Quality für ca. 80 €: Hier wurde das Teil an einem seitlichen Rad undicht. Nach 3 Monaten (fällt langsam auf)

Die nächste war speziell für die Sauna entwickelt. Koppelte aber nicht mit dem Handy und konnte ohne Kopplung nicht eingerichtet werden, sie benötigt die Kopplung zum ordnungsgemäßen Start.

Danach achtete ich auf IP68 und daß keine extra Tasten, Rädchen oder Schalte außen waren. Vom Design war die nächste Uhr ähnlich wie die Me Band 6, also komplett gekapselt. Aber nach gut 9 Monaten löste sich auch hier die Sensorabdeckung. Hier kommt nur Körperschweiß hin!

Ich liebäugele jetzt mit einer IP69k, aber die kosten richtig Geld und wenn die auch nicht lange halten, dann wars das nicht wirklich was wert.

Und wenn sich der Kleber auch bei diesen Uhren nach kurzer Zeit löst?

Alternative: Alle paar Monate eine billige 10€-Uhr.

Garmin soll ja sehr gut sein, aber ich bin da jetzt auch skeptisch.