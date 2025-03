Eigenes Mikrofon fürs Smartphone

Hach, ich und mein Smartphone!

Ich war ja jetzt bei einem Singseminar in Naumburg, wir haben die Lieder mit den Smartphones aufgenommen. Ja...klingt so lala...

Meine Idee dazu: Man nehme ein Mikrofon, steckt es am Smartphone an und drückt die Taste. Überlegung dazu: Da das Mikrofon am Smartphone ja nur in eine Richtung geht ist die Klangqualität, wenn der Sänger gegenüber steht eher mau.

Darum ein Mikrofon extra aufgestellt.

Blödsinn, sinnbefreit oder wie?

War heut im berühmt-berüchtigten roten Elektronik-Markt, anscheinend komm nur ich immer auf so Sonder-Ideen. Mikrofone gibts zwar dort schon, aber die sind nicht fürs Smartphone gedacht.

Auf Amazon geschaut..man wird immer ratloser.