Deaktivierte SIM- Karte, Daten auslesen?

Hallo,

ich habe wegen immer wieder auftretenden Störungen eine neue SIMcard bekommen.

Das verwendete Telefon, kein Smartphone, hat leider nur einen Speicher, sodass ich die Telefonnummern der alten SIM nicht übertragen konnte.

Ich habe die neue SIMcard in ein anderes Handy eingelegt, bei dem ich aus dem Speicher die Nummern auf die SIM übertragen konnte, jede einzeln.

Leider sind einige Einträge verloren gegangen, entweder vergessen zu speichern oder sie sind sind einfach weg.

Kann ich aus der jetzt deaktivierten SIMcard noch irgendwelche Einträge retten?

Ohne aktive SIM kann ich das alte Handy nicht starten, ein Datenkabel zum PC und der Software wäre vorhanden.

Liebe Grüße

Hascherl