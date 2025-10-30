Alexa App auf Smartphone

Hallo zusammen,

ich habe mir einen Echo Spot zugelegt und dafür die Alexa App auf meinem Smartphone installiert. Die App startet zwar relativ schnell, aber um gewisse Einstellungen vorzunehmen benötigt sie sehr viel Zeit (bis zu eine Minute). Erst dann kann ich auf verschiedene Funktionen zugreifen.

Bisher habe ich:

1. Den Echo Spot vom Strom genommen und nach 30 Sek wieder angeschlossen.

2. Der Router vom Strom, 30 Sek gewartet und wieder angeschlossen.

3. Die Alexa App deinstalliert und wieder neu installiert.

Mein Router ist ein Speedport Smart 4R

Mein Smartphone ein Samsung Galaxy XCover 5, ca. 1 Jahr alt.

Die Verbindung zum Router ist mal Gut, mal Ausreichend; warum: keine Ahnung!

Wenn jemand das Problem kennt und lösen konnte, wäre ich über Hilfe dankbar. Auch ernstzunehmende Lösungsvorschläge sind willkommen.

Vielen Dank im Voraus

Edgar