USB-Verbindung zwischen Smartphone und Win11-PC bricht dauernd ab.

Ich habe ein Samsung-A71-Android-Smartphone, welches ich ab und zu via USB-Kabel mit meinem PC verbinde, weil das Sortieren von Fotos, Downloads usw. am PC einfacher ist als direkt auf dem Smartphone. Bis vor Kurzem klappte das problemlos. Seit einem Win11-Update vor einiger Zeit (???) erscheinen beim Anschließen des USB-Kabels kurz sowohl der interne Datenspeicher des Smartphones als auch dessen zusätzlicher Datenspeicher (SD-Card) auf dem PC-Monitor, nach wenigen Sekunden bricht die Verbindung aber ab, baut sich nach einer Fehlermeldung ein paar Sekunden später wieder auf, bricht wieder ab, und das Spielchen wiederholt sich endlos. Windows Smartphone-Link via Bluetooth funktioniert einwandfrei, nur die Verbindung per USB-Kabel nicht.

Die gängigen Tipps von Samsung und Android (Kabel wechseln, Neustart) habe ich erfolglos ausprobiert. Hat jemand 'ne Idee?