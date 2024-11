Hallo Lutty,

ich habe den Fehler schon gefunden. Ein Stecker für den USB hat sich am Motherboard gelöst. Die externe Festplatte wurde auf einmal auch nicht mehr erkannt. Also musste es ein Fehler am PC sein. Ich öffnete den PC und sah sofort den losen Stecker. Jetzt ist alles wieder in Ordnung.

Ich bedanke mich jedoch bei Dir für Dein Interesse und Deinen Hinweis,

Gruß Edgar