Jedes Jahr veröffentlicht Apple eine neue Version von iOS, die Optimierungen, Verbesserungen, mehr Funktionen und eine ganze Reihe von Möglichkeiten für iPhone-Besitzer enthält. Es stellt sich aber auch die Frage, welche Geräte mit jeder neuen Generation nicht mehr unterstützt werden.

Es gibt einige Trends in Bezug auf die Einführung von iOS und welche Geräte möglicherweise nicht mehr unterstützt werden, insbesondere wenn man bedenkt, welche Geräte das Unternehmen in der Vergangenheit zurückgelassen hat.

Um dies zu analysieren, ist es nützlich, eine Tabelle zu verwenden, in der jedes von Apple herausgegebene iPhone-Modell, die ursprüngliche Version, die letzte kompatible Version und die Jahre der Laufzeit der verschiedenen Versionen aufgeführt sind.

Modell iOs initial iOs final Dauer

Iphone Original iOS 1 iOS 3 3 Jahre

iPhone 3G iOS 2 iOS 4 3 Jahre

iPhone 3GS iOS 3 iOS 6 4 Jahre

iPhone 4 iOS 4 iOS 7 4 Jahre

iPhone 4S iOS 5 iOS 9 5 Jahre

iPhone 5 iOS 6 iOS 10 5 Jahre

iPhone 5C iOS 7 iOS 10 4 Jahre

iPhone 5S iOS 7 iOS 12 6 Jahre

iPhone 6 iOS 8 iOS 12 5 Jahre

iPhone 6S iOS 9 iOS 15 7 Jahre

iPhone SE 1 iOS 9 iOS 15 7 Jahre

iPhone 7 iOS 10 iOS 15 6 Jahre

iPhone 7S iOS 10 iOS 15 6 Jahre

iPhone 8 iOS 11 iOS 16 6 Jahre

iPhone X iOS 11 iOS 16 6 Jahre

iPhone XS iOS 12 NA

iPhone 11 iOS 13 NA

iPhone SE 2 iOS 13 NA

iPhone 12 iOS 14 NA

iPhone 13 iOS 15 NA

iPhone SE 3 iOS 15 NA

iPhone 14 iOS 16 NA

iPhone 15 iOS 17 NA

Trends auf einen Blick



Anhand dieser Informationen lässt sich ein klarer Trend über die letzten Jahre erkennen: Die neuesten iPhones, vom 2016 erschienen 7 bis zum X, werden seit sechs Jahren unterstützt, während die vorherigen Modelle zwischen fünf und sieben Jahren alt waren.

In Anbetracht dessen ist es wahrscheinlich, dass die 2018 veröffentlichten iPhones, wie das XR, XS und XS Max, diejenigen sein werden, für die der Support ausläuft, da sie mit dem Betriebssystem sechs Jahre alt werden, sodass iOS 17 die letzte Version wäre, die sie haben würden.

Dieser Logik folgend würde der Support für das iPhone 11, das 2019 auf den Markt kommt, noch ein weiteres Jahr andauern und damit den Trend von Apple fortsetzen, was auch die Schwesterseite von Xataka Móvil prognostiziert.

iOS 18 und KI



Es gibt jedoch einen wichtigen Faktor zu berücksichtigen: iOS 18 wird als eine seiner wichtigsten neuen Funktionen die Integration von generativer künstlicher Intelligenz haben, und idealerweise sollte das betreffende Gerät über eine neuronale Engine verfügen, um die Modelle verarbeiten zu können.

Das erste iPhone, das eine CPU mit einer neuronalen Engine integriert hat, war der A11 Bionic, der über eine spezielle Hardware verfügt, die 600 Milliarden Operationen pro Sekunde ausführen kann. Dieser Chip wurde für FaceID, Animoji und andere Aufgaben verwendet, die maschinelles Lernen erfordern.

Dieser Chip wurde erstmals im iPhone 8 und 8 Plus sowie im iPhone X eingesetzt, sodass es möglich ist, dass alle derzeit unterstützten Modelle eine - wenn auch eingeschränkte - Version von iOS 18 verwenden könnten.

WWDC soll es herausfinden



Es bleibt nur noch wenig Zeit, um herauszufinden, welche Unterstützung Apple seinen iPhones mit iOS 18 geben wird, denn es wird erwartet, dass es am 10. Juni 2024 als Teil der neuen Funktionen auf der diesjährigen WWDC, der Entwicklerkonferenz von Apple, vorgestellt wird.

Berichten zufolge wird die wichtigste neue Funktion die Integration von KI in iPhones sein, so wie es auch andere Unternehmen wie Samsung getan haben, insbesondere nach Verhandlungen mit OpenAI, um ChatGPT auf Apples Smartphones zu haben.

Die Ankunft der neuen iPhone-Modelle wird auch Sicherheit für die Apple-Nutzer bringen, da Apple einen "definierten Mindest-Supportzeitraum von fünf Jahren ab dem ersten Lieferdatum" zusichert.

Mit anderen Worten: Für das iPhone 15 Pro Max, das 2023 auf den Markt kommt, wird es voraussichtlich bis 2028 Sicherheitsupdates geben, so dass dasselbe für den Rest der Apple-Serie zu erwarten ist.

Außerdem wird die Ungewissheit ein Ende haben, da das Unternehmen im Einklang mit den britischen Vorschriften bekannt geben wird, wie lange es jedes neue Gerät, das auf den Markt kommt, zusätzlich zu den Smartphones unterstützen wird.

