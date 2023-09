Xiaomi Redme 9T wird heiß am

Hallo,

heute morgen habe ich festgestellt, dass der Einschaltkonopf von meinem Xiaomi Redme 9T heiß war.

Ich habe es deshalb sofort ausgeschaltet, eine zeitlang gewartet und versucht es neu zu starten.

Keine Reaktion. Das Smartphone wird nie in der Hosentasche getragen, ist noch nie runtergefallen oder Stößen oder sonstigen Belastungen ausgesetzt gewesen.

Geladen wird es ein- bis zweimal die Woche. Erworben wurde es im Mai 2021, was bei einer (angeblichen) Garantie von zwei Jahren??? nicht wirklich gut aussieht.

Was könnte die Ursache sein, evtl. so etwas bei Euch schon einmal aufgetreten?



Vielen Dank.