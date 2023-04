Hallo

Es gibt ja etliche Apps und Möglichkeiten, um eine Sicherung seiner Whatsapp-Chats und Dateien zu erhalten. Ich suche etwas, wo man nachher am Computer praktisch dieselbe Darstellung der Chats hat wie im Whatsapp direkt. Also eine Seitenliste mit allen Kontakten und wenn man draufklickt, kann man die Chats lesen mit integrierten Dokumenten / Fotos etc., welche ausgetauscht wurden. Kennt da vielleicht jemand ein Tool in der Art? Ich habe ein Android-Gerät.

Gruss und Dank

Thomas