Dateien vom PC auf Smartphone kopieren

Mein altes Smartphone hatte ein sd Karte. Dateien vom PC konnten problemlos auf die Karte kopiert werden. Sie waren absolut identisch. Das neue Handy hat leider nur noch den Speicher, der auf dem Computer als eine Festplatte angezeigt wird. Kopiere ich eine Datei sagen wir mal doc mit Dateidatum 2019 auf diesen Speicher, wird der Tag des Kopierens als Dateidatum genommen. Da ist doch ein Unding, dass plötzlich 2023 als Dateidatum erscheint. Mit meinen hunderten Bildern -jpg- genau das gleiche Spiel. Was hat sich Samsung wohl dabei gedacht? In der Testversion vom Total Commander ist in den Einstellungen unter Kopieren/Löschen ein Haken an Kopiere Datum/Zeit von Verzeichnissen.

Ich würde gerne erfahren, wie ihr das Problem gelöst habt?