Da kommt der nächste Dreck auf uns zu

Ich finde es gut, wenn eine europäische Alternative zu Alphabet und Meta geschaffen wird!

Hast Du ein Problem damit, wenn die europäischen Werbe-Milliarden demnächst zur Telekom statt zu Google fließen?

Werbung blockiere ich sowieso; weder Google noch die Telekom verdienen nennenswert an meinen Internet-Aktivitäten. Aber wenn doch, dann finde ich eine europäische Plattform, die dann auch in Europa Steuern zahlt, immer noch besser als wenn die ganze Kohle ausschließlich in den USA landet.

Und auch, wenn die DSGVO sicher nicht optimal ist, so denke ich trotzdem, dass der europäische Datenschutz immer noch besser ist als gar keiner...