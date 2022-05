Wieder mal ein neues Smartphone...

Ja, die zwei Vertragsjahre waren wieder einmal fast zu Ende, es musste also etwas Neues her.

Die Kriterien standen fest, groß, stark und billig. Ist es doch mein all Inklusive Taschencomputer für (fast) alles.

Nicht ganz so einfach bei dem Angebot, die richtige Auswahl zu treffen.

Gut, es sollte schon ein Android-Gerät sein und auch gerne wieder von Samsung.

Also wurden alle Anbieter, über diverse Vergleichsportale und auch händisch, auf Herz und Nieren geprüft.

Die Wahl fiel auf ein Samsung Galaxy S21 FE 5G Enterprise Edition.

Natürlich gab es dabei auch den einen oder anderen Abstrich. Fest verbauter Akku, aber groß, keinen Speicherkarteneinschub, also nur 128GB (100GB frei).

Aber dafür stimmte der Preis.

Gerät kostet 4,95€, die Anschlussgebühr wird rückerstattet, für die Rufnummernmitnahme bekomme ich 10€ erstattet, der Vertrag über 24 Monate für 20GB im Vodafone Netz, kostet 19,99€

und on Top spendet Samsung noch die Galaxy Buds2 (~80€).

Summa summarum kostet mich der Vertrag mit Smartphone und Ohrstöpsel weniger als das nackte Smartphone nach Straßenpreis.

Mein "altes" Smartphone habe ich gerade für 300€ verkauft.

Für mich war das jetzt ein sehr nachhaltiges Geschäft.

Der Hersteller ist zufrieden, der Händler ist zufrieden, der Telefonanbieter ist zufrieden, ich bin zufrieden und der Käufer meines Handys bekommt ein fast neues Gerät zum erschwinglichen Preis.

