Smartphone-Kamera 'lock'en

Bei MP3-Playern gibt es ja meist einen Lock-Schalter, der verhindert, dass unbeabsichtigt das Abspielen und Aufnehmen abbricht.

Da mir bei der Aufnahme von Videos beim Radfahren via Smartphone in der Hemdtasche dies immer wieder passiert, also ein unbeabsichtigtes Abbrechen:

Gibt es eine Möglichkeit ein Abbrechen der Aufnahme dies zu verhindern?

Also z.B. eine App, die dafür sorgt, dass jeder Druck auf Touchscreen (und ein kurzer Druck auf die meisten Tasten vielleicht auch) ignoriert werden kann...

Viele Grüße,

Mdl