Nokia Lumia mit W10 wieder aufgeweckt

Mein Nokia Lumia mit W10 war tot weil der Akku defekt war. Ausserdem gabe es keine Apps für die Programme. Eine Zeit lang lief es am Netzkabel bis eines Tages der Bildschirm dunkel blieb. Es lag dann einige Jahre in der Schublade. Heute morgen ist es mir wieder in die Hände gefallen. Ladekabel angeschlossen und o Wunder das Akkusymbol leuchtet in Rot auf und wird geladen. Gegen 16h habe ich das Ladekabel wieder abgezogen das Lumia arbeitet weiter. Die Zeit war nach dem Laden 16 Dezember und liess sich auf die richtige Zeit umstellen. Da ich keine SIM Karte im Gerät habe habe ich es in mein Wlan gehängt und einige Fotos gemacht da stimmt die Zeit nicht die Fotos von Heute haben den 10.12.2021. Updates gibt es natürlich für das alte Schätzchen (Lumia930) nicht mehr.

Für mich ist es unerklärlich warum der Akku plötzlich wieder lädt. Ich werde mal testen wie lange die Ladung hält.und ob ich die Fotofunktion einschließlich ausdrucken und übertragen noch funktioniert.