Ich suche die intuitivste und verlässlichte Navi-App für mein Smartphone

Hallo Gemeinde,

bis dato habe ich als Navi-App "Here we go" genutzt. Es war schnell, leicht verständlich, im Prinzip gabs nichts zu meckern.

Nun hat sich die neueste Version selbständig aufgespielt als update.

Diese App ist eine einzige Katastrophe, es würde zu weit führen hier ins Detail zu gehen. Sie wurde vermutlich mit heisser Nadel gestrickt und funktioniert in weiten Teilen nicht mehr.

Ich suche also eine gut funktionierende Alternative. Google Maps kann ja soviel ich weiss auch als Navi offline verwendet werden . Wer hat Erfahrung damit und kann mir Rat geben ?

LG

Scruffy