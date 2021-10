Xiaomi Redmi 9T

Guten Abend,

habe ein Redmi 9T und obwohl ich direkt neben dem Router 7490 stehe, habe ich nur ganz schlechten Wlan-Empfang (1 von 3 Balken).

Auch neben dem Repater kein besserer Empfang, obwohl dieser mit der Fritzbox 7490 direkt verbunden ist.

Ist das ein Redmi (9T9 Problem allgemein oder könnte ich das durch eine Einstellung am Smartphone ändern/verbesssern?

Mit anderen Smartphones von Bekannten,tritt dieser schwache Wlan Empfang jedenfalls nicht auf, sodass ich davon ausgehe, dass es amRedmi liegt.

Auch eine Freundin mit gleichem Redmi ist es ebenso mit dem schlechten Empfang bei meinem Wlan, sodass es eigentlich nur am Redmiliegen kann oder evtl. an einer Einstellung.

Ich habe z.B. auch einmal die Option "Mobile Daten" nutzen deaktiviert, was helfen soll(te), jedoch nicht zutraf :-(

LG