„Was haltet ihr von Smartwatches?“

Habe hier noch eine Pebble Watch, Batterielebensdauer ca. 1 Woche (!!) bei täglicher Nutzung. Wird ab und zu genutzt für intelligentes Wecken (dann, wenn man sich gerade umdreht / nicht im Tiefschlaf ist), vor allem aber zum Lesen und Schnellbeantworten von Nachrichten (man kann Antwortvorlagen speichern). Vor vielen Jahren gebraucht für 30/40 EUR gekauft.

Insgesamt kann ich so das Handy zur Seite legen, muss es nicht dauernd am Körper tragen und entsperren, wenn Nachrichten eingehen . Ein Blick auf die Uhr genügt. Auch um zu sehen, wer anruft.

Beim Skifahren kommunizieren wir häufig mithilfe der Uhr. Die Kollegen sind so mit 3 Tastendrücken auf dem Headset, ohne dass ich das Smartphone rausholen muss, das ist schon praktisch.

Die Pebble verfügt über einen e-Ink-Display, der nur dann Strom braucht, wenn sich der Bildschirminhalt ändert. Unnötige Module wie GPS, Blutdruck, Puls kannte man damals nicht - super, dadurch verbrauchen die Module auch keinen Strom, da nicht vorhanden. Es gibt einige Apps von freien Programmierern, die man sich drauf laden kann. Die Uhr wird von offizieller Seite aber nicht mehr gewartet / supportet, das Unternehmen wurde recht schnell an Fitbit verkauft. Nur einige Freiwillige halten das Projekt noch am Laufen.

Die in diesem Thread hier genannten Kritikpunkte kann ich subjektiv unterstreichen: Bei meiner Pebble habe ich alles was ich brauche, allerdings dürfte sie mittlerweile 8 Jahre alt sein - keine Ahnung, was danach folgen soll. Ich finde nichts vergleichbares. Ich will keine Spielereien, sondern Nachrichten empfangen und beantworten ohne dass die Uhr ständig ans Netz muss.