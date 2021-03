Hallo zusammen,

Ich habe mir das Samsung A71 mir zugelegt.

Seit kurzen geht mein Handy von allein aus(Akku ist voll) und fährt gleich wieder von allein

hoch bis da wo die Meldung kommt das ich meine PIN eingeben muss.

Kann mir jemand helfen an was das liegen kann oder auch schon mal so ein Problem

hatte??

Ich freue mich wenn mir jemand helfen kann.

Danke

Jani2