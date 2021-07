„Nur für die Apple-Jünger :-))“

Leider ist mir auch das iPhone12-Mini etwas zu unhandlich.

Deshalb werde ich so lange wie möglich beim iPhone SE von 2020 (4,7 Zoll)

bleiben.

Weil ich davon ausgehe, dass Apple so bald nichts mehr kleiner als das iPhone12-Mini

anbieten wird.

Vielleicht bringt aber Apple auch mal in absehbarer Zeit ein Smartphone mit klappbaren

Display.