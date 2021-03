„Nokia Handy, Hintergrundzahl ist zu dunkel und nicht lesbar.“

hin und wieder bekomme ich eine SMS auf mein altes Nokia 6650.

Der Text ist in weiß, aber eine PIN oder Zahl zum Beispiel, ist in dunkelblau auf schwarzem Hintergrund.

Die Zahl ist nicht zu erkennen.

Weiß jemand, wie das möglich ist, das dunkelblau in gelb oder in hell einzustellen ?

Ich habe schon SMS mit einer Pin bekommen, z.B. bei Kreditkarten Zahlung, wo ich in 30 Sekunden die PIN eingeben muß. Konnte aber die dunkelblaue Zahl nicht lesen.