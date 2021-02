Microsoft, bitte lasst es mit Smartphones

Der ein oder andere Interessierte mag es mitbekommen haben: Microsoft hat ein neues Smartphone auf den Markt gebracht - das Surface Duo. Obwohl der Name anderes vermuten lässt, ist das Gerät nicht mit einem Windows-Betriebssystem ausgestattet, sondern mit Android. Es gab durchaus positive Bewertungen, die Hoffung in diese Produkt-Vorstellung gesteckt haben und auf einen Nachfolger hoffen (für ein nagelneues Produkt dass bei der Veröffentlichung schon hoffnungslos veraltet war). Andere "Alleinstellungsmerkmale" sind:

Ein veralteter Snapdragon 855

Eine unterirdische 11 Megapixel Kamera (ja, nur eine)

Kein aktuelles Android

Kein 5G

Design aus 2010 mit dicken Rahmen um das Display

Unausgereiftes Konzept mit einem Smartphone ohne Display und Kamera, wenn es zugeklappt ist

Ungewisser Zukunft, wenn man sich die Historie von Microsofts Strategie anschaut im Bereich Mobile

Ein Preis jenseits von Gut und Böse

Was sind die Pluspunkte? Ja, gute Frage... Spoiler: ES GIBT KEINE!

Das Gerät hat Nichts, was den aktuellen Preis (und selbst den in den USA mittlerweile massiv gesenkten) rechtfertigt.

Gäbe es eine Option für eine Version 2, die es wert wäre Microsoft noch einmal den Vertrauensvorschuss zu geben im Bereich Smartphone?

Quelle: www.golem.de

xafford meint:

Hier zu meiner Meinung:

Microsoft hat hier komplett verbrannte Erde hinterlassen, und mit dem Gerät töten sie noch die Mikroben ab, die in der Krume zurück bleiben. Bitte was soll das? Das Konzeot hat keinerlei USP (Unique Selling Point) - veraltete und lausige Hardware, unpraktisches Konzept, schlechte Anpassung, keine Aussicht auf langen Support, lächerlicher Preis, keine echte Zielgruppe...

Nein, ernsthaft - war das Beschäftigungstherapie für eine Division bei Microsoft? Zielsetzung: Wir verarbeiten die Restposten an Hardware aus Korea und schauen mal, wer als ehemaliger Smartphone-Kunde so böd ist uns noch Geld in den Rachen zu werfen?

Ich muss zugeben, ich war ein bekenndender Fan von Windows Phone und hatte zwei Lumias, mein Lumia 920 habe ich geliebt. Gute Hardware, guter Preis, Software, die nicht perfekt, aber einfach zu bedienen war und alles tat, was sie sollte. Dann hat Microsoft quasi von Heute auf Morgen alllen Nutzern den Stinkefinger gezeigt. Um es noch deutlischer zu sagen: Du hast drei Freunde, und jedem von denen trittst Du in die Weichteile.

So, jetzt zurück zum Surface Duo: Selbst als jemand, der mit Microsoft-Produkten gut 70% seines Lebensunterhaltes verdient: Lasst es einfach. Das Konzept ist Scheiße, die Hardware ist Scheiße, die Software ist Scheiße und kein Mensch bei Verstand traut euch zu, dass sich das noch ändert. Entweder ihr macht es richtig, oder ihr lasst es - aber auf Basis des Surface Duo könnt ihr nichts so richtig machen, dass euch jemals wieder jemand vertraut - also "Nein" - Microsoft, lasst es. Auch ein Surface Duo 2 macht euch nicht zu Apple. Ihr habe weder Premium-Hardware, noch Premium-Software und kein Mensch der euch kennt wird glauben, dass das Gerät in 2 Jahren noch sinnvoll nutzbar ist.

Fazit: Ich kann nur jedem davon abraten, so viel Geld für ein Gerät auszugeben, dass so wenig Aussicht hat, in einem Jahr noch Support zu haben, ansgesicht so lausiger Hardware, so wenig Mehrwert und angesichts diesen Preises! Da muss Microsft erst einmal wieder Kundenvertrauen aufbauen, was ich für utopisch halte angesichts dieser Produktvorstellung.