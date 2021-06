Guten Morgen

Wie kann ich dieses Smartphone resetten: Mi 10 5G lite.

Handbuch Seite 29 - 35 habe ich gelesen, NIX.

Außerdem hätte ich gern eine Einleitung in Miui 11, denn ich kann das Gerät so nicht nutzen, ich lese nur überall : anmelden, genehmigen, erlauben...aber kein Hinweis wo ich was finde.

Das klingt erst mal nach DAU aber es ist mein erstes Smartphone seit 40 Jahren :-))

Jürgen