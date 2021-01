Google Play Store extrem hoher Datenverbrauch auf einmal?!

Weiß jemand ein Trick wie man genau raus finden kann welches App oder Systemroutine bei mir in 5 st., 600 MB gezogen hat?

Ich habe 3GB Datenvolumen, welches mir immer gut ausreicht und fast 1GB über bleibt, obwohl ich viel Pockemon Go spiele. Heute morgen um 6.48 sms bekommen dass 80% des Datenvolumens verblieben sind. Ich war auf der Arbeit und Handy ausgeschaltet in der Tasche gewesen und 12.21 sms bekommen dass mein Datenvolumen verbraucht ist. Alle Einstellungen meines Handy sind auf Datensparen eingestellt, falls jemand diese Tipps mir geben möchte. Also alle Updates nur über W-Lan, bei Google Play Store die Hintergruddatennutzung ausgeschaltet. Das Einzige was mir komisch aufgefallen ist, weil es mit der Zeit der ersten SMS übereinstimmt ein bisschen ist, dass bei Play Protect steht, dass alle Apps um 6.33 geprüft wurden! Kann das sein, dass diese Funktion „Play Protect“ im Hintergrund kackfrech soviel Datenvolumen zieht und dann diese Google Aktivität in der Statistikanzeige als Vordergrundaktivität deklariert obwohl das Handy ausgeschaltet gewesen ist?! Sehe die dazu beigelegten Screenshots.Also ich komme nicht dahinter was mir heute soviel Datenvolumen geklaut hat. Ganze 1,44 GB bei Google Play Store!