„Xiaomi Redmi Note 9 Energiespareinstellungen Display“

Guten Abend, liebe Experten,

habe mir das o.g. Smartphone zugelegt.

Nach Rumprobieren in den Einstellungen, habe ich es geschafft, dass das Display bereits nach wenigen Sekunden abschaltet, und das Phone in den Ruhemodus geschickt wird.

Bin irgendwo beim Rumprobieren (Stichwort: Optimieren) auf eine Option gestoßen, wo da was von 15 Sekunden bei Inaktivität stand, und ich auf "optimieren" gedrückt habe. Aber ich finde diese Einstellung nicht mehr!

Kennt jemand die Tiefgründe dieser Einstellung?

Zum Telefon:

MIUI 12, Android 10 (aktualisiert 25.09.2020)

Vielen Dank für Tipps und

LG

Raimund