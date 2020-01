„Win CE und altes Navi“

Hallo.Ich hätte mal ne frage.Ich habe ein altes Navi mit Win CE drauf und wollte noch was sinnvolles daraus machen.Wie z.B.alte software installieren und es evtl. als portablen mediaplayer verwenden...usw.Habt ihr ne Idee, was man daraus machen könnte?Jede noch so abstruse idee ist willkommen.LG aus Chemnitz und Euch ALLEN ein mega 2020....